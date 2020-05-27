在關閉了超過兩個月之後，義大利南部的龐貝古城重新向遊客開放，希望重新開始的觀光業，能使陷入僵局的當地經濟帶來回復。

路透社報導，龐貝古城是一座古羅馬時代的城市，在公元79年，維蘇威火山的劇烈噴發中瞬間被埯埋，出土之後成為考古學最重要的遺址，清理出來的城跡也成了當地的觀光區，每年都有眾多遊客到此遊歷。

龐貝古城重新開放，入園前要量體溫。(圖/路透社)

龐貝考古公園負責人馬西莫·奧薩納（Massimo Osanna）主持了龐貝的重新開幕儀式，他表示：「歷史向我們展示了龐貝是堅韌的城市。“它克服了災難，地震、火山噴發，拙劣的考古挖掘、非法挖掘等。證明它能從灰燼中升起。」

義大利當局制定了觀光的單程路線，遊客必須戴口罩，並且保持安全的社交距離，並且避免聚會。

龐貝古城位於那不勒斯東南方23公里處，同樣是個港口城市，可以說，它就是古羅馬時期的那不勒斯。在遭到火山摧毀前，龐貝大約有1萬3千人居住，是重要的大城市。

龐貝古城如同古羅馬的「時間膠囊」，完整保存2千年前的風貌。(圖/美聯社)

公元79年，維蘇威火山大規模爆發，立即被埋在火山灰、浮石、卵石和塵埃中，古羅馬政府試圖派員搶救，但是在那個時代，施救根本不可能。古羅馬著名的學者老普林尼(Pliny the Elder )與外甥小普林尼(Pliny the Younger)特別前往觀察火山，老普林尼過於靠近火山，被毒死嗆傷之後不治，小普林尼在遠處的觀察手記，成為現在歷史研究的重要材料。

到了16世紀，終於發現龐貝城的遺址，不過當時的人是以「撿寶」的心態胡亂挖掘，有組織的發掘直到知識革命後的1750年才具備，並且以石膏灌注法，重現了龐貝城罹難者的最後身形。

龐貝古城完整保留希臘羅馬時代的樣貌，是聯合國教科文組織世界遺產，也是義大利最受歡迎的景點之一。

(中時電子報)