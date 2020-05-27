全聯福利中心是目前全台店數最多的超市，由於常常推出驚喜優惠，是許多民眾採買民生物資的首選。不過有網友好奇，全聯有沒有地雷？結果不少網友點名，有3樣東西最好別在全聯買。

一名網友在PTT發文指出，對全聯依賴性很高，除了零食、雜貨，生鮮甚至咖啡也都在全聯解決，覺得便宜、品質也中上，但仍好奇全聯有沒有地雷？有什麼東西絕對不可以買？

PTT網友點名：麵包、蔬菜、水果最好別在全聯買。(示意圖/達志影像)

網友發文詢問，全聯有什麼東西絕對不可以買？(圖/截自PTT)

PO文一出，吸引眾多網友討論，結果被最多人點名的竟然是麵包，有網友反應「麵包類不OK」、「吃一次就懷疑人生」；不過也有網友補充「肉鬆麵包跟奶油葡萄捲還可以」、「吐司可以」、「紅豆半月燒還可以」，還有人說「蛋糕跟麵包，各種量販店的都不好吃」。

除了麵包以外，也有不少網友提到蔬菜跟水果，留言表回應「蔬菜去市場買便宜很多」、「生鮮蔬菜組合包，基本上貴2到3倍」、「水果很雷」、「唯一優點方便而已」；但也有網友認為「水果不雷，只是貴了些，跟市場比漂亮多了」、「蔬菜偏貴但品質不錯」。

(中時電子報)