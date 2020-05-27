台北市長柯文哲25日PO臉書表示，大陸訂出「香港版國安法」，壓迫香港的言論、集會、新聞等自由，此舉無異也會加深台灣人民討厭大陸的程度。北市議員汪志冰27日質詢，柯難道不擔心大陸有意見，雙城論壇還要不要辦？柯答詢，他主張還是繼續辦，他很平和，也沒講大陸什麼壞話。

汪志冰指出，柯在臉書上的表態，恐讓對岸有意見，若對岸不想讓柯辦雙城論壇，該怎麼做？柯說，他個人主張繼續辦，因兩岸溝通、民間交流，是好的概念與善意，雙城論壇要雙方都同意才能辦，沒有就辦不了，還要談談，而他是很平和的，也沒講大陸什麼壞話。

北市議員洪健益詢問，柯挺香港、懷疑香港版國安法，對大陸的信心程度還高嗎？柯說，這兩件事應分開講，他支持香港民主，認為不用相信大陸、但要防備，美蘇在冷戰時還有交往，兩岸是要溝通交流，準備上不能放鬆，但的確現在兩岸的人也不能來往，來了也要14天隔離，技術上還是要看怎麼辦，還不曉得。

汪志冰說，蔡英文總統去年選舉時說香港是夥伴，選後就甩鍋，口惠實無至，柯回應，他比較關心資金、人才能否讓北市接洽到，因都被新加坡拿去，他估計香港的人才、資金未來半年會大量外移，但亞洲金融中心會移到新加坡，不會移到北市。

至於有什麼要建議北京，柯說，他以前就講過「蔣經國模式」，很多事情，經濟跟政治是無法存在很大落差，香港GDP已達4.5萬，政治上若限縮，一定出問題。

(中時 )