美軍今（27日）派遣兩架B-1B槍騎兵轟炸機自關島安德森空軍基地出發巡航東海、日本海。根據飛機守望（aircraft spots）發布的訊息及航跡顯示，兩架B-1B期間在多個地點與日本航空自衛隊戰機進行聯合巡航，航跡環繞日本一圈，並有兩架KC-135Rs加油機為轟炸機進行中繼加油。同時，這也是美軍自今年在亞太展示B-1B轟炸機存在以來，首次對外公開闖入大陸「東海防空識別區」。

中共中央軍委主席習近平方於26日下午出席十三屆全國人大三次會議的解放軍和武警部隊代表團全體會議時向解放軍表示，這場疫情對世界格局產生深刻影響，對中國安全和發展也產生深刻影響。要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，即時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全局穩定。要探索常態化疫情防控條件下練兵備戰方式方法，加緊推進軍事鬥爭準備，靈活開展實戰化軍事訓練，全面提高我軍遂行軍事任務能力。

(旺報 )