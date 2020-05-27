台南市警察局感謝民間，支持南市警力。（李宜杰攝）

口罩調整帶能讓員警執勤時更舒適。（台南市警察局善化分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市內、外勤員警，因防疫政策，須長時間佩戴口罩執勤，不少員警反映在長時間佩戴下，口罩過緊無法調整，辦案過程也較為不適。為體恤人民保母的辛勞，台南善化警友辦事處副主任方添進，27日捐贈台南市警察局4500條口罩調整帶，並由台南市警察局長周幼偉代表受贈，盼這項辦案新「利器」，能降低員警戴口罩時的不適感，也提升辦案效率。

添淑股分有限公司董事長方添進表示，有感於員警執勤時仍須佩戴口罩，相當辛苦，因此決定捐贈南市警口罩調整帶。他說，透過調整帶，可將口罩戴於耳下、耳中、耳上，材質彈性佳，密合度也不會因此下降，舒適又兼顧防疫，希望能成為員警執勤時的好幫手。

周幼偉則表達謝意，感謝方添進捐贈口罩調整帶，慰勞同仁執行防疫工作的辛勞，也希望藉此激勵同仁的工作士氣，盼疫情早日結束，社會也早日恢復正常運作。

台南市警察局善化分局長方國璽、副分局長陳敏雄、副分局長鄭勝文今日也出席受贈儀式，感謝民間支持南市警力。

(中時 )