美國預計台灣時間周四（28日）清晨4:33分將2名太空人發射上太空。這會是太空梭2011年退役以來，美國首次重新載人上太空。此外，這次任務另一大看點是首次由民營航太公司SpaceX生產的太空船「飛龍號」（Crew Dragon）負責。這也是SpaceX首次載人上太空，是SpaceX 2002年成立至今風險最大、最為重要的任務。

SpaceX的飛龍號預定於美東時間27日下午4時33分（台灣時間28日上午4時33分）於佛羅里達州卡納佛角（Cape Canaveral）發射升空。太空船預計會在軌道飛行10多小時，然後與國際太空站匯合及對接。

負責這次任務的2名太空人分別是53歲赫利（Douglas Hurley）、49歲班肯（Robert Behnken），這次是2人第3次踏上太空行。

這次任務若成功將是雙贏。意味美國重掌載人太空任務的能力。美國最後一次載人太空梭「亞特蘭提斯號」2011年7月退役之後，美國太空人都要乘坐俄羅斯太空船上太空。再者，航太總署（NASA）今後也付錢讓SpaceX負責運送太空人，把省下來數十億美元的經費用於進行更複雜的任務，例如再次將人類送上月球，以及進行火星探測等。

(中時 )