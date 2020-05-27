裕國公司未如期公告109年第1季財報 遭處違約金1萬元 17:002020/05/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今日針對裕國（8905）冷凍冷藏公司未如期公告申報109年第1季財務報告處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，裕國冷凍冷藏公司未於規定時限前公告申報109年第1季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告、簽證會計師名稱及財務報告附註揭露等相關事項，依資訊申報作業辦法之規定，處以違約金新台幣1萬元。 (工商 ) #裕國 #財務報告 #櫃買中心 #裕國冷凍冷藏 #公告申報 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買兩項規章修正 過關 04:102020/05/25 證券．權證 三商家購違反重訊申報規定遭處1萬元違約金 15:512020/05/25 財經 易威、寶島極、永昕、合一4檔股票 5/26起預收款券 18:572020/05/25 財經 《店頭市場》易威、寶島極等4股 26日起預收款券 08:022020/05/26 財經 櫃買業績發表線上直播 晟田、耕興、長科＊三強秀業績 09:552020/05/26 財經 南璋、辣椒、熒茂、國光一、國光二轉債 5/27起預收款券 22:422020/05/26 財經 經營權之爭 裕國委託書大戰開打 04:102020/05/27 財經要聞 緊急與銀行團協商 避免抽銀根 04:102020/05/27 財經要聞 《店頭市場》國光轉換債、熒茂、南璋等 27日起預收款券 08:182020/05/27 財經 「富櫃200」業績發表會今線上直播 鼎翰、健喬、是方三強秀業績 10:252020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 Moderna恐怖閃崩！驚爆2大暗黑內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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