櫃買中心今日針對裕國（8905）冷凍冷藏公司未如期公告申報109年第1季財務報告處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，裕國冷凍冷藏公司未於規定時限前公告申報109年第1季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告、簽證會計師名稱及財務報告附註揭露等相關事項，依資訊申報作業辦法之規定，處以違約金新台幣1萬元。

(工商 )