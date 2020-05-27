阿諾27日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，3月剛迎接女兒丁香魚誕生的她談到小孩滿腹故事，「我女兒算是高需求的寶寶，一直要人抱，加上我也捨不得她哭，丁香魚剛出生曾哭到忘記呼吸，讓我很有陰影，所以到現在都沒睡飽過。」她有次忍不住抱著女兒一起哭，整個人又餓又累快崩潰，幸好老公貼心請了3個月育嬰假幫忙。

當媽媽後，阿諾坦言情緒起伏變大，有次聽到化妝師詢問近況，竟然直接崩潰大哭，連開工後首次錄巴鈺節目，聽到對方問候，都忍不住掉淚，巴鈺還緊張直問：「怎麼了？！」她當下克制不住情緒，直接大哭回應：「我女兒紅屁股啦！」幾次經驗下來，她發現自己情緒起伏太大，開始避免在公共場所情緒失控，以免嚇壞眾人。

阿諾讚老公育兒表現。（衛視中文台提供）

雖然當媽媽挑戰多，但阿諾也誇老公是稱職奶爸，「沒有誰是天生神隊友，過程都需要練習，雖然身為媽媽總是放心不下小孩，但老公曾說：『丁香魚也是我女兒，怎麼可能讓孩子出事』，想想也是。」現在另一半不僅會幫女兒洗澡，連泡奶、換尿布也能上手，讓她非常開心。

(中時 )