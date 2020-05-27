新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心擬放寬防疫措施讓民眾生活回歸正常，法務部據此將就轄下檢察、調查、矯正等系統，推出防疫新生活，也逐步回歸疫情前作業，部長蔡清祥今天舉行媒體座談時，取出隨身酒精瓶噴霧消毒，示範「防疫新生活」，他強調，法務部推動防疫新生活，所屬機關落實個人衛生防護、保持社交距離。

蔡清祥表示，雖然要解禁實施防疫新生活，個人的衛生習慣跟個心的健康管理，一定還是要遵守，法務部及所屬的機關逐步配合中央防疫指揮中心的指引，在6月7號就會完全的解禁，例如檢、調、廉等辦案單位，要恢復正常的傳喚與開庭及偵查，行政執行署也恢復了拍賣的模式，矯正機關也有一些措施，解禁後也不能輕忽，仍然要保持極高的警戒。

在檢察機關方面，除境外返台歸案的通緝犯還保留視訊庭，其他案件將逐步取消，恢復正常傳喚，但是偵查庭還是與被告保持安全距離。調查局也在疫情期間嚴打假消息，回歸查緝肅貪、經濟犯罪及毒品防制等案件。

廉政署協助機關落實實名登記、強化衛教措施、掌握鄰近醫療等。行政執行署逐步恢復現場拍賣，並配置拍賣梅花座，加強違反防疫罰鍰執行。矯正機關也將放寬自主監外作業、恢復假日接見，獄中送託幼兒，也將恢復送託。

(中時電子報)