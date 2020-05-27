◎振興經濟添買氣 台彩端午加碼7億元創新高

為振興經濟，讓公益彩券添買氣、彩迷添好運，台灣彩券今宣布最新端午加碼活動，祭出加碼總獎金7億元，不僅創端午加碼以來新高，加碼遊戲由5款輪番上陣，種類也創史上最多。

◎遭疑罷韓不公 中選會喊：何錯之有

中選會近期遭疑罷韓立場偏頗，下午再度發出新聞稿，以四大論述強調，中選會依法辦理罷免選務，何錯之有？

◎油漆工燒死老闆一家3口 撤銷死刑

擔任油漆工的男子李昆霖，4年前因在工地喝酒被老闆何姓男子告誡而離職，隔月他酒後想起了此事，竟跑到油漆公司縱火，燒死何男的祖父等3名家人；一二審及更一審將李男判處死刑，最高法院2度撤銷死刑、發回更審。

◎花35元中千萬發票 疑得主身分曝光

財政部日前公布2020年1~2月統一發票中獎號碼，7-11統一超商共開出4位千萬得主，而其中一位中獎幸運兒，只在彰化縣社頭鄉金佳旺門市買了一瓶35元飲料，就中了千萬大獎，當地鄉親表示得獎的是一名學生，但中獎人與其家人則是否認到底。

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(中時電子報)