民進黨今中執會也是蔡英文總統回任黨主席第二次會議，據轉述，與會人士抱怨振興券政策；有執委告「御狀」，「要發紅包就不要給人家不便」；蔡英文說，「你們說的對，尊重立委跟執委發言，也尊重行政院作法。」

為了救疫情而研擬發放的振興券，卻因為方法作法讓民眾聽了「霧煞煞」；今天民進黨中執會，不少中執委向總統轉達地方的抱怨。

據了解，行政院副院長陳其邁報告疫情及紓困案時，話題導入「振興券」，果然中執委從地方聽來的怨言不斷湧現，不過大家普遍意見都認為，振興券的發放方式太過複雜，根本搞不清楚這項政策。

據轉述，有執委發言，「要發紅包不要給人家不便，應該要便民」； 「不要讓我們好意，造成人民不便，也要考慮中南部年紀大的人。」也有執委反應，「有人反映，為何不直接給現金」、「3千元根本不夠」；陳其邁在一旁把大家的意見都記下來，總統則說，「你們說的對，尊重立委跟執委發言，也尊重行政院作法。」

此外，對於日前台北市黨部主委選舉因兩造糾紛協調未果，暫停選舉；據轉述，中執會授權中常會之後再討論，不只針對台北市主委，海外黨部主委選舉這次也是因為疫情延後，所以全面授權中常會處理；而民進黨秘書長林錫耀也會擇期找兩造雙方溝通，並聽取各方意見，然後再按照黨章規定處理。

(中時 )