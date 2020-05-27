雲朗觀光集團旗下雲品（2748）跨出委託經營及國際化第一步，今（27）日宣布與關係企業台泥（1101）簽約，接受旗下台泥杭州環科總部大樓的酒店物業委託經營管理，將以「雲品酒店．杭州」（Fiore Della Cina）品牌協助籌備，規畫將在2024年開幕營運。

雲品公告，與台泥旗下台泥杭州環科簽訂「委託（經營）管理服務合約」及「共同行銷及商標授權協議」，由雲品協助台泥杭州環科旗下酒店前期規畫技術服務，並委託雲品協助該酒店（經營）管理及授權使用商標，提供共同行銷企畫服務。

雲品董事長盛治仁27日下午與台泥總經理李鐘培進行簽約儀式，將承攬位於杭州的台泥環科總部大樓酒店物業經營管理。雲品表示，此次目的為達成國際化長遠目標及開拓新市場，對公司財務無重大影響，並可增加營業項目、開拓新市場。

台泥杭州環科總部位於杭州市蕭山區錢江世紀城的核心區域，於去年12月開工建設，建築物設計難度相當高，曲型玻璃帷幕的設計獨具特色，並採用眾多新技術和新工藝。興建落成的超高層複合式大樓，將包含辦公室、商業設施和酒店餐飲等。

雲品表示，此次經過公開招標程序，與數個國際酒店集團比稿競爭後得標，為雲品跨出委託經營及國際化的第一步。「雲品酒店．杭州」規畫將在2024年開幕迎賓，委託經營管理合約期間為酒店營運後起算25年。

雲品指出，「雲品酒店．杭州」空間設計將以母公司雲朗深耕義大利的文化美學，透過羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭4個代表城市，以文化、思想、美學、藝術等不同視角呈現獨特的城市風貌，提供深具文化藝術內涵的旅遊產品，營造出值得旅人持續探索的壯遊之旅。

(時報資訊)