《金融》紓困急時雨 4月大戶退票金額降 17:052020/05/27 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布4月存款不足退票張數比和金額比，並未因新冠疫情而明顯走高，政策紓困措施急時雨，應是化解資金窘境的主因。 4月存款不足退票張數比為0.12%，較上月小幅增加0.02個百分點；存款不足退票金額比為0.33%，較上月下降了0.01個百分點。 央行表示，4月大戶退票金額較3月減少，使存款不足退票金額比較上月下滑。 據央行最新資料統計，中小企業貸款專案融通辦理情形，受理戶數5.71萬戶，金額462.03億元；核准戶數4.7246萬戶，金額360.08億元。 (時報資訊) #退票金額 #存款不足 #大戶 #退票張數 #4月 #退票張數比 #政策紓困 #大戶退票 也許您會感興趣 推薦閱讀 重啟經濟 大戶回籠 台股守月線登高10871 14:332020/05/25 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 Moderna恐怖閃崩！驚爆2大暗黑內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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