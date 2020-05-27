央行今公布4月存款不足退票張數比和金額比，並未因新冠疫情而明顯走高，政策紓困措施急時雨，應是化解資金窘境的主因。

4月存款不足退票張數比為0.12%，較上月小幅增加0.02個百分點；存款不足退票金額比為0.33%，較上月下降了0.01個百分點。

央行表示，4月大戶退票金額較3月減少，使存款不足退票金額比較上月下滑。

據央行最新資料統計，中小企業貸款專案融通辦理情形，受理戶數5.71萬戶，金額462.03億元；核准戶數4.7246萬戶，金額360.08億元。

(時報資訊)