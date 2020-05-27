針對中國人大將通過香港版國安法，日前蔡英文總統曾聲稱考慮終止「港澳人民關係條例」或其中一部分條文，引起外界質疑將與香港割席，今(27)日蔡總統在民進黨中常會前接受媒體訪問，再度出現「髮夾彎」，改要行政院規劃港人人道救援專案。國民黨發表聲明指出，對於蔡總統知錯能改，表示肯定。

國民黨表示，國民黨黨力挺香港爭取自由民主與人權的態度從未改變，現在行政院規劃人道救援專案，只是挺香港的第一步，未來任何有利於港澳人民自由、民主、人權及繁榮之政策，國民黨都樂觀其成。

國民黨說，香港是國父孫中山先生革命的關鍵根據地之一，對中華民國具重要歷史意義。因此，國民黨立院黨團已依中華民國憲法精神與規範，積極研擬相關法律提案與政策建議，以利通案處理港人來台求學居留之相關規範。

國民黨希望蔡政府不要將挺香港變成掛在嘴邊的口號，而是放下成見，與國民黨協商合作，一起為維護香港的民主自由盡一份心力。

(中時 )