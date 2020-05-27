IC設計通路龍頭大聯大(3702)今(27)日舉行法說會，在新冠肺炎疫情衝擊下，大聯大坦言，今年半導體產業需求勢必會比去年差，但衰退幅度還是要看疫苗相關的進度，故就半導體產業來說，「V型反轉看不到、但U型反轉還有機會」。

另外，大聯大目前受到華為事件影響不大，也很看好大陸力拼提升半導體自製率，大聯大可望受惠。

今年全球遭逢新冠肺炎衝擊，大聯大表示，今年整體來看，先前在沒有疫情的前提下，由於去年全球半導體市場低迷，各界也預估今年半導體產業會成長達12%，只是年初爆發疫情，第一季產業出現斷鏈，也導致需求衰退，該現象也恐持續到第三季，預估「今年半導體產業需求勢必會比去年差」，但是實際幅度看不準。

因為疫情下，帶動線上學習、居家辦公以及宅經濟等需求浮現，大聯大現在也看到產業界一直在追趕先前停滯得需求，尤其是筆電、記憶體以及雲端等需求快速上來，預計第二季短期在金融紓困、政府等力推下，短期快速上來，故第二季需求確實強勁，但進入下半年，疫苗治療的發展還是關鍵，故「V行反轉看不到 但U行反轉還有機會」，理論上看到的是下半年會比下半年好一點，當然，若疫情早點控制，對後半年會比較有利。

大聯大就各產品面來看，以記憶體來說，因為今年手機產業低迷，根據研究報告顯示恐衰退13.8~13.9%，在如此嚴重的衰退下，相關零組件勢必衰退，尤其是NAND Flash，現在供應已經沒問題，但是需求滑落，但DRAM反倒是需求很強勁，大聯大第一季記憶體產品也比去年第四季成長，第二季應該還會比第二季成長，但第三季就還需再觀察，供應端沒問題，目前問題完全是需求端。

至於美國和華為爭端，大聯大認為，因為目前出貨還是以外國通路商為主，在美中關係緊張下，大聯大主要還是看需求在哪裡，疫情或後疫情發展都是必須注意的，後續最重要的還是針對客戶。

而大陸力拚提升自家半導體自製率，大聯大坦言，大陸要扶持其半導體產業，確實有看到一些機會，因為去美化關係，很多以前進不到大陸的市場、或不是第一優先的，大陸業界都把門打開了，很多台灣IC設計業都因而在大陸有很多機會。

而眾多台灣本土的當地公司，需要找夥伴，大聯大就是很好的選擇，所以對大陸拚半導體自製化並不悲觀，有利於大聯大在大陸布局更深、更廣。

至於公開收購競業文曄(3036)一事，大聯大重申為財務投資，相關認列都是依照國際會計準則。

(時報資訊)