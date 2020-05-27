專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技(6677)今日舉行股東常會，會中承認去年營業報告書與財務報表、並通過盈餘分配案，每股配發0.25元現金股利，並授權董事長於適當時機提出股票上櫃申請。

執行長顏麟權表示，在產品研發與國際藥廠合作，及拓展海外市場等布局皆持續進行，不受疫情影響；此外，將善用資產活用及優化策略，透過藥證授權轉讓或銷售合作，讓旗下逾百餘張藥證大幅提升經濟價值，對今年營運展望抱持正向樂觀。

董事長王建治表示，在疫情趨勢緩下，將加速推進與國外客戶進行中的合作項目並積極簽署新授權案件，而子公司部分，泰和碩業已完成營運調整，包括擴增新客戶與新增代理經銷；歐帕和國外大廠的CDMO合作業務也持續加深及擴大，訂單能見度到年底，正持續增加產線運轉以滿足客戶端需求，預期瑩碩今年整體營運仍將穩健成長。

顏麟權進一步指出，這波新冠疫情的衝擊，徹底檢視企業是否有因應巨變的危機處理能力。瑩碩近年主要在大陸、日本、新加坡、韓國、東南亞等第一波疫情嚴峻地區布局，是最早面臨挑戰而必須尋找解決方案的企業之一。

顏麟權表示，瑩碩擁有國內最強大的藥物劑型研發團隊之一，成立迄今已開發出170張藥證，其中不乏國內第一上市與特殊利基學名藥，近年來更積極投入劑型技術平台的發展，且已取得相當豐碩的成果。

此外，世界各國積極尋求抗新冠病毒的治療藥物之際，在抗瘧疾藥物奎寧身上發現治療曙光，帶動了市場對「老藥新用」發揮新適應症經濟價值的期待，因此公司除了將會妥善運用這些既有藥證資產的活用及優化契機外，也會利用多年累積的研發實力和動能，全力投入近來愈受重視的「老藥新用」的藥品開發。

(時報資訊)