友達(2409)與專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，為國立故宮博物院建置亞洲最大的智慧文物互動導覽牆及輪播牆，並於今日正式啟用。

因應全球智慧化文創展演新趨勢，創利空間本次聯手國際動畫界首屈一指的太極影音，整合故宮數位典藏資源，於導覽大廳打造結合科技與人文的智慧博物館互動展示空間。

其中，包括長達12公尺亞洲最大的「文物互動導覽牆」，採用20片友達55吋高規格拼接牆顯示器組成，具有高解析、低反射、極窄邊框的搶眼設計，拼接後的邊框寬度僅1.8mm，以近乎無接縫設計讓參觀者聚焦整體影像內容，享受沉浸式觀賞體驗。

互動導覽牆的設計靈感源自故宮多寶格文物，具有直覺友善的使用介面與紅外線感應設計，可讓多人同時透過點選、拖拉、滑動等互動手勢，輕鬆飽覽300多件故宮文物精彩的圖像、影片、動畫、360度環物模型及書法釋文，整合線上線下體驗，吸引觀眾接續前往展間探索實體文物。

位於導覽大廳兩側的「展訊輪播牆」則分別由4片55吋拼接牆顯示器所組成，透過螢幕輪播故宮當期展覽與重要活動訊息，讓參觀者得以先睹為快。

友達從面板人機介面的核心技術優勢出發，透過包括位於亞洲的創利空間，以及位於美國及歐洲的ComQi及JohnRyan等數位看板軟硬整合方案全資子公司，持續以集團資源體系投入商業、運輸、醫療、工業、教育等各應用場域，與客戶與夥伴共築工商智慧物聯生態系，以最大綜效掌握各垂直場域的數位轉型商機。

(時報資訊)