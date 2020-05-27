看好工業物聯網(IIoT)與人工智慧(AI)發展與自動化需求，代理全球最大自動化品牌-洛克威爾的台灣區經銷商所羅門(2359)重金打造全台第一套百萬級「數位轉型客戶體驗中心」，完整呈現工業物聯網平台與產線控制系統，讓客戶能在現場實際操作並體驗在現有基礎上，如何提升數位化功能，邁向工業物聯網。

所羅門表示，體驗中心主要展示兩個系統，分別是現場資訊監控系統(SFCS；Shop Floor Control System)與戰情室系統(War Room)，其中現場資訊監控系統含三個架構，首先是人工智慧物聯網系統平台(AI IoT System Platform)，PLC不僅是控制器，更可以透過與物聯網平台使用機器學習(Machine Learning)監控設備健康狀態，整合洛克威爾PLC與PTC物聯網平台，讓您輕鬆即時掌握設備狀態，並可即時遠端排除現場故障；再者，擴增實境訓練模組(AR Training Module)，擴增實境(AR)可協助企業建立生產線知識累積並讓經驗傳承，透過擴增實境引導，問題解決率提高50%、現場培訓時間可降低40%、工作效率提高32%，而服務利潤可提高20%；最後是智慧安全機器(Smart & Safe Machine)，透過洛克威爾整合式架構，整合符合國際安全規範安全控制，以及不同廠牌PLC、Robot與3D影像視覺系統，採用PackML國際標準，大量降低程式交接障礙並可計算整體設備效率(Overall Equipment Effectiveness，OEE)，讓您專屬的工業物聯網(IIoT)輕鬆完成。

在戰情室(War Room)的物聯網平台部分，所羅門表示，這是工業物聯網的關鍵，業主不需要學習Python，即能使用演算法建立機器學習模型，且內建Kepware讓通訊聯網無障礙，可使用擴增實境，以大大降低學習成本及出錯率，客戶也能自由選擇就地佈署或雲端佈署，在數位時代可以透過戰情室掌握生產線、製造執行系統(MES)、企業資源規劃系統(ERP)等即時資訊做正確決策。

所羅門指出，從行動裝置上就能掌握訂單、出貨、生產線整體設備效率(OEE)數據，甚至連人員、採購狀態都能獲得即時資訊，有助於營運管理決策，且可以善用蒐集來的數據，優化整體生產線流程，最後降低成本。

(時報資訊)