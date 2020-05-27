香港近日因立法會今將二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法）爭議，大批港民不能接受而上街示威抗議，部分香港網友再發起「大三罷」包圍立法會活動，大批香港防暴警在香港街頭拉起封鎖線，派出鎮暴甲車加強戒備，並在下午1時15分，近百名警員警方發射數發橡膠子彈及胡椒球彈，驅散示威者。

據港媒《東網》今27日報導，香港人發起多區抗議行動，揚言要堵塞各港鐵站及主要幹道。據消息指出，警方至今於多區共拘捕約300人。

(中時電子報)