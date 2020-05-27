港人堵路抗議國歌法 港警拘捕300多人 17:082020/05/27 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港反政府示威。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港近日因立法會今將二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法）爭議，大批港民不能接受而上街示威抗議，部分香港網友再發起「大三罷」包圍立法會活動，大批香港防暴警在香港街頭拉起封鎖線，派出鎮暴甲車加強戒備，並在下午1時15分，近百名警員警方發射數發橡膠子彈及胡椒球彈，驅散示威者。 據港媒《東網》今27日報導，香港人發起多區抗議行動，揚言要堵塞各港鐵站及主要幹道。據消息指出，警方至今於多區共拘捕約300人。 直播》港人抗議國歌法 防暴警射橡膠彈 近百人被扣 (中時電子報) #抗議 #國歌法 #立法會 #多區 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 港版國安法 府院：違反一國兩制承諾 04:102020/05/23 財經要聞 香港攬炒宿命難逃 04:102020/05/24 時論廣場 香港愈來愈難治 04:102020/05/25 時論廣場 入境比照大陸人 反嚇到香港人 04:102020/05/26 兩岸要聞 港民槓國歌條例 嗆圍立法會 04:102020/05/27 兩岸要聞 港民發起「大三罷」抗議國歌法 發生多起堵路、罷課 10:062020/05/27 兩岸 香港「大三罷」抗議國歌法 多人遭捕 11:132020/05/27 兩岸 港人抗議《國歌法》防暴警裝甲車封鎖立法會 11:062020/05/27 兩岸 香港國歌法今二讀！港民抗議 至少16人被逮、最小僅14歲 13:372020/05/27 兩岸 直播》港人抗議國歌法 防暴警射橡膠彈 近百人被扣 14:492020/05/27 兩岸 兩岸熱門新聞 白宮：若港版國安法通過 將取消香港金融中心地位 - 兩岸 習昨才強調備戰 美B-1B轟炸機今即首闖陸東海防識區 - 兩岸 - 旺報 港人堵路抗議國歌法 港警拘捕300多人 - 兩岸 李嘉誠對港版國安法表達「 3個觀點」 - 兩岸 古代女子還未發育成熟 為何13、14歲就要出嫁？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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