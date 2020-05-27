上網訂購的包裹，8年後才出現是否太荒誕！來自加拿大多倫多一名男子貝林斯坦(Elliot Berinstein)，8年前在網路上訂購一款髮膠，最近才收到包裹，時間久到自己都忘記曾買過這東西，男子打開包裹一看，不僅沒有生氣反而忍不住笑出來。

"I opened it and inside was an invoice from 2012."https://t.co/YXctL9WmkV — CTV Toronto (@CTVToronto) May 26, 2020

貝林斯坦5月6日收到郵局包裹，來自線上購物網站「Well.ca」，多年沒在該網站購物的貝林斯坦，不禁有些困惑，他打開包裹發現，原來是2012年訂購的一瓶Brylcreem髮膠，還有一張發票，「我開始哈哈大笑，8年後才收到這個包裹，真是搞笑」。

貝林斯坦表示，2012年訂購髮膠時住在渥太華，搬家後要求廠商將髮膠送到多倫多，當下廠商也同意了，而之後那瓶髮膠下落不明，貝林斯坦也不想為了5元的髮膠東奔西跑，因此沒有聯繫加拿大郵局，想不到竟在8年後出現。

更令貝林斯坦哭笑不得的是，髮膠早就過期，原本內容物應該是乳白色，打開已經變成黃色，他將經歷分享在知名論壇reddit，掀起網友熱議，自然引起加拿大郵政注意，對此他們回應，這案例十分特殊，會針對事件進行調查。

(中時電子報)