從韓國延燒到台灣的灑狗血韓劇「夫婦的世界」剛播出完結篇，收尾劇情引來觀眾兩極評價，收視率也一路狂飆創下韓國有線電視最高收視紀錄28.4%，最終畫下完美句點。究竟為何這種道德感低、破壞婚姻等等的見不得人劇情，可以獲得大眾的喜愛？

托爾泰斯「幸福的家庭都是類似的，不幸的家庭有各自的不幸。」道盡了他對婚姻的認知，這些劇中一幕幕讓看了會讓你覺得瞠目結舌的劇情，其實只是代表你的婚姻過得很幸福，而真實世界，就有著許多這種劇情不斷地上演，現在《中時電子報》特派記者跟著知名徵信社「一統徵信」，帶你實際走訪你所不知道的現實世界，揭發跟拍、蒐證的真實緊張過程！

自己的丈夫首日跟拍竟發現載小三下班，還親密的開車門扶腰上車/截取自youtube

委託人林小姐(化名)懷疑自己老公和公司女秘書有染，找上了國內業界知名度高的一統徵信社求助，記者走訪公司時，委託人剛離開，特派記者訪問副總時，得知副總已經派發調查員前往辦案後，立即向副總要求一同參與，實地蒐證這些調查員是如何替委託人進行蒐證的。

時間來到下午3點，調查員SKY主任表示：「通常蒐證時間都是在下班時間，但每個案件都是獨立的，有通常就會有例外，這起案件委託人懷疑的是和公司女秘書，那就有可能藉口外出找客戶等理由提早離開公司，所以我們今天才必須…」話還沒說完，調查員主任馬上要求車內保持警覺，因為接獲其他調查員的通知，被查對象已經驅車離開停車場往公司大門行進，到底是甚麼樣的人物，會讓公司的高級主管，還要特別從停車場到大門口接人呢？

公司大門口出現了一位穿著時髦的女性出現，調查員馬上拿起攝影機，從公司門口一路到上車的長鏡頭一鏡到底，為的就是不要在法庭上呈現破碎的的畫面，讓法庭上的攻防出現了突破口，對記者來說整個緊張刺激的過程 ，卻因車內調查員的輕鬆對談化解了緊張的心情，或許，就如同「夫婦的世界」，這些對我們過於誇張灑狗血的劇情，卻是徵信社的日常，才能顯得如此輕鬆寫意。

委託人的先生不僅主動幫女方開車門，甚至還扶著女方的腰，這許許多多的動作，都再再顯示雙方關係的不尋常，到了飯店門口，又是男方幫女方紳士地開車門，不知道這許許多多的紳士舉動，是男方的個人習慣，還是只是單獨對這位女秘書的呢？假如視個人習慣．那對於委託人來說，這些老公日常的體貼老公的表現，是多麼重大的傷害，就是因為這些體貼，才讓委託人的老公更容易吸引異性，進而背叛委託人的信任，破壞對婚姻的守貞義務。

而如果是單獨對這位女秘書的，那究竟結婚的意義又是什麼呢？難道不是代表著配偶就應該是最需要最體貼對待的對象嗎？後續的跟拍結果讓我們對於結婚的意義有了一種解答，男女雙方在咖啡廳內不斷的調情，甚至情不自禁的接吻，這時經由調查員主任通知，副總判斷雙方一定會在喝完咖啡後上樓開房間，於是已經通知委託人說明調查結果以及婚姻賦予委託人的權利，委託人也決定行使這些權利，擇日不如撞日，就在今天就讓整個案件結束。

等到男女雙方上樓後，副總已經帶著委託人來到現場，隨即計畫後續一連串的行動，包含破門、蒐證、談判、協調，並且通知了律師立即趕到現場，再根據徵信社的寶貴經驗，判斷了準確的破門時機，完美掌握到了蒐證通姦的真實罪證最佳時機。

跟拍的畫面證據都會是日後談判的籌碼/截取自youtube

事件落幕後，我們重回一統徵信社詢問一統徵信社副總邱晶華：「外遇跟拍真的可以幫助委託人嗎？」一統徵信社副總經理邱晶華表示：「當然可以幫助到委託人，抓姦最後的結局不一定要走向離婚，而離婚分為兩種：兩願離婚、裁判離婚，只要任何一方抓到對方婚姻有過失，那麼證據就是日後談判的籌碼，所以舉證一定要具體，因為有圖有真相，不管未來要不要上法院，前面的蒐證對當事人來說都是非常重要的。」

因此，倘若不幸地真的發現伴侶外遇了，這時候求助於於專業的有口碑的徵信社，就來的格外重要，不僅保護自己，也能快速的找到真相，才能更順利展開接下來的決定。

(中時電子報)