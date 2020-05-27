桃園市副市長李憲明今（27）日上午前往桃園就業中心，視察聯合徵才活動及勞工紓困方案申請作業，並送上巧克力慰勉第一線同仁的辛勞。李副市長表示，為協助因疫情影響而經濟收入短少的市民朋友，市府積極推動就業媒合及「安心即時上工計畫」等振興方案，鼓勵有需求的市民前往應徵面試或申請登記參與「安心即時上工計畫」，盼所有求職市民都能順利獲得好工作。

李憲明指出，桃市府為協助民眾求職及廠商求才，辦理小型徵才活動，今日聯合徵才現場邀請13家廠商，釋出約1,000個工作機會，廠商類型包含電子業、食品製造業及服務業等多元產業，求職民眾可依個人興趣及喜好選擇適當職缺，藉此穩定經濟生活。

李副市長也表示，桃市府也積極推動「安心即時上工計畫」，全市釋出近2,000個工作機會，請有意願參與此計畫的民眾，可至桃園就業中心、中壢就業中心，及各區公所就業服務台申請登記，亦可上「桃園市政府就業服務處」官網線上預約登記，申請面試通過後，即可推介至市府從事計時工作，每月最多核給1萬2,640元，呼籲有需求的市民把握機會。

(工商 )