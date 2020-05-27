碳纖維複合材料大廠拓凱實業去年EPS攀升至9.53元，改寫史上新高，今(27)日通過每股配發現金股利6.0元。拓凱展開中科建廠計畫，預計2022年投產，今日股東會也修改公司章程，將資本額從新台幣10億元上修至18億元。

拓凱董事長沈文振表示，拓凱2019年自行車複材輪圈、E-Bike、高階複材安全帽及航空等項目營收成長，但球拍及自行車裝配項目營收減少，高毛利率產品比重提高，2019年毛利率提高至33.13％的歷史新高。2019年營收雖稍微下降2％～3％，但毛利率提升，EPS達9.53元，優於2018年的9.31元。若加計2019年第三季業外提列VCM資產減損及第四季匯損，2019年EPS應會超過11元。

拓凱配合客戶，積極在越南及台灣中科建新廠，沈文振也向股東說明，拓凱在越南投資是基於分散生產基地風險、關稅優惠考慮及客戶的市場需求，目前進度如預期，現在時機很好，預計召募員工會順利及趕上自行車客戶未來補貨的動能需求。

沈文振表示，拓凱在中科投資設廠也持續進行中，預計2022年投產，將結合TP的材料技術及拓凱的精密模具、精密射出及TP複材運用，創造新材料及產品新動能。

(工商 )