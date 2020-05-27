畢業之後要升學、還是投入職場就業？常常是青年茫茫然的選擇題，尤其今年的就業市場更是受到COVID-19（新冠肺炎）疫情衝擊，在職場競爭中，如果青年能夠在就學期間就提早累積實務經驗，相對於同儕更容易拿到職場的入場券。勞動部勞動力發展署推動的雙軌訓練旗艦計畫，就是為了協助在學青年兼顧課業與實務訓練，讓學位、技能、就業一步到位，109學年刻正招生中，歡迎國、高中職畢業生踴躍報名！

雙軌訓練旗艦計畫由學校及企業共同規劃訓練課程，參訓的青年可獲得50％學費補助，特殊身分者甚至可全額補助學雜費，且實務訓練期間還提供訓練津貼，除了減輕經濟負擔，提早習得專業技能，畢業後也能順利就業，無縫接軌職場，108年度畢業的青年就業率高達95.83％。

「參加雙軌訓練是我人生中最正確的決定！」108年畢業的訓練生峻鴻，當初在高三時即推甄上大學，但在一次偶然機會下得知「雙軌訓練旗艦計畫」，可以一邊唸書，一邊到企業進行實務訓練，考量未來的就業問題，他毅然決然報名雙軌訓練旗艦計畫，也順利考取由崑山科技大學和東陽實業廠辦理的「機電整合（高級技術員）職類」，在工作崗位訓練中，公司為他安排至各部門輪調，歷經4年的訓練，峻鴻除了將學校課程理論與訓練實務結合，亦培養了自動化程式設定、設備控制等專業技術能力，服役之後更順利留任於公司，擔任助理管理師一職，取得進入職場的門票！

本計畫採專班式訓練並由學校辦理獨立招生，今（109）年度自即日起預計招收1,231人，結合18所合作學校及121家事業單位，辦理微電子、工商管理及機電整合等多項職類訓練，其中包括國立台北商業大學、國立台中科技大學、實踐大學、致理科技大學、正修科技大學等學校，與可成科技、捷安特及IKEA等多家知名企業合作，歡迎想兼顧升學及提早準備就業的同學把握機會報名！

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