新北市發展經濟未因疫情停滯，此次成功爭取興富發在金山投資15億元，引進酒店集團品牌「凱悅」，打造五星級溫泉旅館「金山凱悅酒店」，27日正式動土。新北市長侯友宜表示，新北市此次透過招商一條龍，替企業排除投資障礙，為地方新增500個就業機會，估計年產值可達8億元，為當地經濟發展注入一劑強心針。

侯友宜表示，新北市今年花上許多心力在拚防疫，但同時也沒忘了經濟發展，今年招商目標仍是1500億，而興富發建設投資案是今年「新北招商一條龍」的第19案，累積落實金額達547億。

侯友宜指出，新北市為加速金山建設，已推動「城鎮之心」計畫，改造中山溫泉公園改造、金山第一公有市場，建設智慧化立體停車場，現在又有頂級酒店進駐，相信能帶動青春山海線觀光發展，把金山打造成居民、旅遊並重的優質環境。

興富發建設總裁鄭欽天表示，此次特別引進國際酒店集團「凱悅」打造頂級飯店，由「玫格聯合建築師事務所」、陳廷杰建築師事務所」及「新加坡LTW室內設計團隊」合作設計。

鄭欽天說，金山凱悅酒店將規畫21間湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、特色婚禮教堂等，提供民眾多樣化選擇，預計2022年完工。

新北市發局表示，市府預計5月底還會再陸續公告八里台北港產二用地、淡水沙崙園區及停車場用地、汐止長安段工業用地及土城明德段商業區等公有土地招商案，朝1500億目標邁進，盼讓新北市成為企業投資首選，活絡城市經濟。

(中時 )