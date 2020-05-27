埔里鎮百香果減產嚴重，立委馬文君邀農業專家與農民座談。（廖志晃攝）

埔里鎮百香果產量居全國之冠，今年出現開花少且不結果情況，且估計面積達200公頃！立委馬文君27日邀集農委會副主委陳駿季等專家會勘，將在2周內提出化驗報告，如果是種苗問題將要求業者補償，若是氣候因素則希望農業單位培育更強壯的種苗。

時序入夏，香甜的百香果應該要成熟上市，但是，許多農民的果園都出現開花少、不易結果現象，導致第1期產量銳減，影響面積初估達200公頃，農民損失慘重，農民懷疑可能是種苗有問題，希望農委會協助追查真相。

馬文君與陳駿季、農業試驗所長林學詩等專家，到埔里鎮百香果主要產區大坪頂會勘，傾聽農民意見，並且採樣做檢驗分析。

陳駿季表示，今年百香果出現開花、結果不正常情況，將會透過科學化驗釐清真相及責任歸屬，如果是種苗有問題，將會要求種苗公司與農民協議解決損失，並且要確保將來繁殖的種苗健康，農民才能安心栽培。至於氣候影響部分，埔里地區如果太早種植，可能會遇到寒害，建議農民種植的時間不要一直提早。

馬文君指出，如果是氣候因素造成百香果不結果，希望農委會要求所屬專業單位，投入研發能夠耐霜害、寒害的種苗，克服氣候變遷；再者，今年初發生寒害，農委會提供茶葉等作物天然災害紓困補助，如果百香果是因為氣候因素減產，希望也能比照補助，減少農民損失。

(中時 )