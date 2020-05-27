美媒周二（26日）報導，美國國防部正為總統川普制訂方案，計畫美軍最快今年秋季從阿富汗撤軍。防長艾斯柏及參謀長聯席會議主席米利，預計本周就會向川普提交相關方案。

《華爾街日報》引述多名官員說法報導，五樓大角目前正就全面或局部撤軍制訂一系列選項，其中一個選項是在阿富汗保留5000名美軍，另一方案是保留大約1500名軍人，也有美軍全面撤出阿富汗的方案。

官員擔心，全面撤軍可能導致以美國為首的聯軍放棄所有任務，認為只要有美軍留守阿富汗，部分盟友就會跟隨並承擔更多訓練、指導責任。

美國政府2月與塔利班簽署和平協議，前者同意今年7月前將駐阿美軍規模縮減至8600人。消息指，五角大樓會提前完成計劃，預計未來數天內就能達到上述水平。川普多次向國防部施壓，要求在縮減駐軍規模上取得進展，他周二在白宮表示，希望士兵回家，但指目前未就計劃設置期限。專家表示，由於11月大選即將來臨，川普從阿富汗撤軍的任務變得迫切。

(中時 )