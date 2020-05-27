新任國發會主委龔明鑫（右２）振興之旅抵台東。（台東縣府提供／楊漢聲台東傳真）

受新冠肺炎疫情影響，全台各行各業面臨嚴峻考驗，台東縣籍立法委員廖國棟27日特別邀請新上任的國家發展委員會主委龔明鑫到台東視察，對於中央有意發放振興券刺激消費，其中低收入戶可能沒行動支付、電子票券及信用卡，龔明鑫對此則表示，政府有低收入戶名冊，初步朝3千元振興券直接發放到低收入家中。

行政院研擬在7月發放振興券而且不排富，發放方式朝每位民眾支付1千元可拿3千元的振興券方向實行，領取方式相當多元，可直接到郵局領取實體券，也可利用行動支付、電子票券及信用卡方式領用。

但對於低收入家庭恐沒有行動支付及信用卡，領取較為困難，龔明鑫對此表示，低收入不用繳1千就可領取3千元的振興券，政府單位也有低收入名冊，會請地方政府幫忙，直接將3000元的振興券送到低收入家中。

另外，龔明鑫強調，發放振興券的目的在於振興國內經濟，先前曾領取過各種紓困補助的民眾不會排除在外，仍可以領取這3000元的振興券。

(中時 )