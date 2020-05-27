高雄市長韓國瑜27日下午到岡山區視察岡山路（維新東街－大德一路）排水改善工程，現場由岡山區長黃中中及多名議員服務處代表陪同，共同聽取水利局工程進度。此項改善工程預定於今年8月底前完工，屆時岡山路附近排水將可加速排入阿公店溪，有效疏導水流。

韓國瑜說，積水後退水的速度與後續環境清理、市容恢復是他最關心的事，也肯定水利局、岡山區公所及相關同仁的努力，並期許市府團隊共同努力，一起為區內防洪設施改善盡一份心力，讓岡山區民可以免除積淹水之苦。

(中時 )