岡山積水問題 韓國瑜感謝相關人員付出 17:252020/05/27 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜（前左二）27日下午到岡山區視察岡山路（維新東街－大德一路）排水改善工程。（岡山區公所提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜27日下午到岡山區視察岡山路（維新東街－大德一路）排水改善工程，現場由岡山區長黃中中及多名議員服務處代表陪同，共同聽取水利局工程進度。此項改善工程預定於今年8月底前完工，屆時岡山路附近排水將可加速排入阿公店溪，有效疏導水流。 韓國瑜說，積水後退水的速度與後續環境清理、市容恢復是他最關心的事，也肯定水利局、岡山區公所及相關同仁的努力，並期許市府團隊共同努力，一起為區內防洪設施改善盡一份心力，讓岡山區民可以免除積淹水之苦。 (中時 ) #高雄市 #韓國瑜 #積水 #岡山 #維新東街 #大德一路 #阿公店溪 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓民調掉5％ 他大驚：真的不妙了！ 08:282020/05/23 政治 陳學聖：高雄人心中這個結有解 罷韓就能過關 08:402020/05/23 政治 「韓國瑜像蔣經國」他吐露至今挺韓之因 14:232020/05/23 政治 疫情後高雄大型活動第一彈！《熊愛你 溫馨傳情》花卉藝術展 23日高雄愛河登場！ 09:002020/05/24 生活 韓難逃罷免？網PO一張圖喊：罷韓未見完全樂觀 14:042020/05/24 政治 民進黨高雄黨部主委選舉 高閔琳恭喜趙天麟 19:292020/05/24 政治 不能放過嗎？唐湘龍：失去韓國瑜 將失去高雄的未來 11:082020/05/25 政治 原來高雄可以這樣 網曝韓國瑜帶來的改變 15:042020/05/25 政治 若不罷免韓國瑜 他曝：最後得利是高雄人 13:452020/05/26 政治 陳揮文：如果沒有韓國瑜 高雄就只是… 22:122020/05/26 政治 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 太極大師連挨5拳不動如山 出拳人事後得知真相傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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