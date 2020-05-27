高市藍營議員邱于軒和多位同黨議員27日下午按鈴告發楠梓區清豐里出現罷韓疑似賄選行為，沒有具名指控是哪個罷韓團體所為，待檢方調查偵辦；罷韓行動發起人尹立表示，他們只發絲帶和貼紙，沒有發過其他有價物品，也希望儘速徹查，還他們一個公道。

邱于軒指出，有熱心民眾在網路上發現疑似賄選情資，遂自行前往蒐證，24日發現高市清豐里下午2時至4時，里內多處有戴口罩的人員進行抗菌液隨身瓶的發送，還同時發送署名公民割草的罷韓文宣。

邱說，剛剛去買他們發送同牌子的抗菌液隨身瓶，1瓶都要價破百元，民眾當下錄音內容更提及要求6月6日要出來投票，明顯已違反選罷法規定，要求法務部和警政署立刻調查，喝止歪風。

邱于軒與國民黨議員宋立彬、李雅芬、陳若翠、陳玫娟、黃柏霖在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴告發罷韓賄選行為；他們呼籲民眾，若不小心拿到這些罷韓團體給予的東西請快向相關單位自清，「罷韓不值得你違法」。

尹立回應指出，Wecare這邊從來都只有發絲帶和貼紙、面紙，發放東西都是過去選舉時常用的文宣品，呼籲司法檢警機關儘速查察、還罷韓團體清白。

(中時 )