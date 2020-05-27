政院發放的振興券，嬰兒也可以領。根據各大行庫內部沙盤推演，由於政院所發放的振興券人人可領直接採「人頭」計算：「所以連同嬰兒也可以！」在人人都有獎之下，可以火拚的商機更大，而在四種可能發放振興券的方式裡，行庫將鎖定綁定信用卡與台灣Pay兩大方式來爭取商機。

由於是採「人頭」計算，因此行庫主管也在等經濟部、國發會的相關細部規劃，例如剛出生的小嬰兒、幼兒等尚無消費能力的孩童，其「配額」是否由父母代為行使，倘若以行動支付來因應這類情況發放振興券的話是否會有「實名制」等問題。

財政部次長阮清華則表示，6月2日將召各大行庫來開會討論如何配合振興券的發放來促進客戶消費，促銷優惠主要將以提供台灣Pay為主，包括會給予消費者現金回饋優惠以及配合店家提供促銷優惠。

不過除此之外，行庫對於自家信用卡，也會另行提出優惠來固樁；據透露，多家百貨公司、量販店等通路，已經「磨刀霍霍」準備迎接振興券新商機，行庫對此進而指出，其他大型民營發卡行亦準備進來搶食刷卡商機，倘若公股行庫提供優惠的手筆不如民營銀行，不但客戶流失，刷卡量也會減少，必須好好固樁來把客戶「save住」。

行庫主管指出，發卡量前三大民營銀行，動輒600、700萬張發卡量，在行銷時發動規模攻勢，在這波這振興券發放商機裡，也將對公股銀行構成龐大的競爭壓力，行庫主管而舉例，倘若以每卡10元的行銷費用，大型民營銀行可拿出的行銷費至少是6,000萬、7,000萬的規模，相對於公股銀行所能提的行銷費用，競爭壓力由此可見。

也由於公股及民營銀行已經準備在搶食商機展開火拚，對此行庫主管直接以「嘉年華會」形容，屆時振興券的發放因而有機會變成「嘉年華會」，折扣效果因為通路、銀行再給2重、3重優惠，實際上消費者將能拿到比現行「1,000搭2,000」（給1,000可得3,000元振興券）更多的折扣：「比百貨公司週年慶還要好賺！」

(工商 )