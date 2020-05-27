「循環經濟」基本的理念是從一個搖籃到另一個搖籃（From Cradele to Cradele），以及將原本的廢棄物轉化為其他產品的原料（Waste is Food），使資源得以不斷的循環再利用。傳統的線性經濟，或俗稱拋棄型經濟，即從自然界開採原料，透過加工製成產品及使用後，直接掩埋或焚燒相比較，循環經濟盡可能延長產品的生命週期，並在生命週期結束時透過回收、重新製作或再加工等方式，將其再造為可利用資源，以極大化資源使用效率。

一貫化作業煉鋼廠製程，係將自然界的鐵礦砂、焦炭及石灰石加入高爐冶煉成鐵水，再將鐵水加入轉爐後，以純氧吹煉產出鋼液及熱熔碴，熱熔碴再經冷卻、安定化、破碎、磁選及篩分等製程產出轉爐石。轉爐石除了經第三方公正實驗室檢測，證實其無害性符合國內法規標準外，另委託成功大學永續環境科技中心進行美國（MTCLP）、荷蘭（BMD）及日本溶出試驗，確認轉爐石之長期穩定性及環境安全性亦符合國際標準。

轉爐石產品主要化學成分為氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽及少許氧化鋁、氧化鎂等，除成份與天然砂石相近外，亦具材質堅硬、形狀方正及與瀝青結合力佳等優點，故世界先進國家皆積極進行轉爐石資源化再利用，其中日本主要應用於道路佔33%，其次為土木工程佔30%，另4%應用於水泥。此外，韓國25%轉爐石回收作為煉鋼原料使用，另65%應用於道路、土木工程，水泥原料、製磚及粒料等。另，美國約有50%煉鋼爐石應用於道路基底層及面層粒料，另近25%作為填築用途。歐盟國家部分，整體有將近50%的煉鋼爐石用於道路建設，其他則作為水泥原料及水利工程等用途，像德國約有25%煉鋼爐石應用於道路建設、20%使用在便道工程， 20%用於填築等大地工程。上述各國之應用實績在在顯示，轉爐石確實為可再利用的資源。至於海事工程方面，日本及荷蘭等皆有利用轉爐石進行填海造陸的案例，不僅創造國土，增加土地資源之利用，並可減少外海抽砂量，降低對海域生態之衝擊。

目前中聯資源公司亦積極接軌國際，於國內大力推動轉爐石循環經濟，藉由轉爐石高硬度、高耐磨性等特性，來做為砂石的替代料，不但運用於綠色工程，也應用於瀝青混凝土路面，增加道路耐久性與安全性。舉例來說，目前中鋼集團產製之轉爐石已實際鋪築於高雄市中山及沿海路、台南市中華西路等道路，並屢獲公共工程獎項肯定，帶動公共道路工程品質的提升。

在循環經濟及永續發展的潮流下，世界先進國家在轉爐石應用之成效及經驗證實，轉爐石的資源特性可替代很多天然材料。中鋼集團每年產出之轉爐石副產物約160萬噸，中聯資源公司將陸續呈現轉爐石成功案例與實績在國人面前，除實踐政府循環經濟政策外，也創造產業健全發展與環境保護之雙贏局面。

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