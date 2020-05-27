拿來擦拭的抹布就跟雨傘一樣，只要放在前方置物籃，有很大的機率會被「拿走」。（摘自爆廢公社）

5月迎來梅雨季，午後旺盛的對流和滯留鋒面帶給機車族很大的困擾，除了在大雨中通勤顯得狼狽，拿來擦拭的抹布就跟雨傘一樣，只要放在前方置物籃，有很大的機率會被「拿走」，根本是騎士們的噩夢。一位民眾分享自己的「防盜招數」，抹布再也不會消失。

一位女騎士在臉書《爆癈公社》表示，以前機車抹布常常被偷走，不過自從換了「這條」後，再也沒被偷過一次。事實上，原PO放的是殯儀館可以拿到的白色桑布，這招一出，網友見了直呼「高招！」

留言底下有不少機車族表示，放在置物籃的抹布不是被偷走就是飛走，到最後都死心改用舊衣服，甚至用內褲來當抹布。「被幹走3條表示無奈」、「幹抹布真的是垃圾，要用沒差至少要還嘛」、「以前會買抹布，現在直接拿破衣物，汰舊的阿嬤四角內褲最好用」。

看到原PO用桑布來當抹布的方式，眾人直呼「 金頭腦」、「高手」、「真是出奇招」、「真有你的」。原PO也笑著表示，「今天又拿了好多條，好開心」。

原PO表示，機車改殯儀館可以拿到的白色桑布後，再也沒被偷過一次。（摘自爆廢公社）

(中時電子報)