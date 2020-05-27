響應政府鼓勵民眾力行「防疫新生活」運動，搶攻後疫情旅遊商機，即日起至今年7月31日止，長榮國際連鎖酒店攜手台灣高鐵(2633)推出「快旅台灣 慢享生活」住房加車票超值優惠專案，只要到酒店官網預訂6、7月份住房，即可享加購高鐵標準及商務車廂車票全額票價6折優惠；搭配指定住房專案，再享房價優惠最低2,499元起。

為鼓勵消費者走出戶外，舒緩防疫期間緊繃的身心，長榮國際連鎖酒店分布於北、中、南、東的各個據點也紛紛祭出折扣，其中長榮桂冠酒店(台中)高級家庭房每房只要2,499元，平假日適用。針對喜歡美食的饕客，長榮桂冠酒店(基隆)、台糖長榮酒店(台南)則推出平日每房最低2,599元起的優惠，長榮桂冠酒店(台北)跟長榮鳳凰酒店(礁溪)也分別推出雙人同行2,888元及5,500元起的防疫貼心價，不管是喜歡城市的熙攘或是鄉間的慢活，旅客都能以最經濟實惠的價格找到最適合的旅遊地。此外，今年4月剛正式營運的長榮文苑酒店(嘉義)也推出每晚3,300元起的超值房價。

此外，台灣高鐵規劃「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，即日起至8月31日止，將陸續針對：旅遊、通勤、學生及TGo會員等客群，推出多項優惠方案。

台灣高鐵指出，上周推出二波快閃專案，引發旅客熱烈迴響，顯示在疫情風暴逐漸遠離之際，國人殷切期待出門旅遊的心情；本次接續推出的「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，提供更多元、豐富的優惠產品，鼓勵民眾落實防疫、享受生活，也期盼藉此為沉寂已久的國民旅遊及觀光產業注入全新的活水泉源。

「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」相關優惠包括旅遊優惠：高鐵假期買一送千、飯店聯票6折起、交通聯票65折起。「高鐵假期」提供高鐵來回車票搭配飯店住宿優惠，旅客購買「高鐵假期買一送千」專案18條指定行程之任一行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享超低優惠價，每名旅客再加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張。

「飯店聯票」提供旅客在高鐵超過140家合作飯店訂房時加購高鐵車票優惠，8月底前車票優惠從8折降為7折，6至7月入住長榮國際連鎖酒店旗下6家飯店、8月入住高鐵精選10家飯店(墾丁凱撒大飯店、高雄義大皇家酒店、台南晶英酒店、台中大毅老爺行旅等)可享車票6折優惠。

「交通聯票」提供旅客高鐵與主打景點的接駁套票優惠，即日起至8月31日前購買8條指定路線，並於6月1日至9月1日出發者，高鐵車票優惠從75折降為65折。8條指定路線包括：3條「好玩卡」路線(北北基、台南、高雄)、3條台灣好行路線(日月潭線、阿里山線、墾丁快線)，再加上廣受旅客喜愛的高捷和小琉球線套票。

(時報資訊)