孟晚舟於2018年12月應美國政府的要求被捕，將加拿大帶入白宮與北京日益激烈的貿易和技術「戰爭」中。從那以後，加拿大公民在大陸被捕，利潤豐厚的貿易安排受到壓力，加拿大電信基礎設施的未來也受到質疑。孟晚舟的引渡官司將在台北時間28日凌晨2時宣判。

隨著案件拖延到第二年，美國與其北部鄰國之間的政治距離越來越大。孟晚舟的審判在國際技術領域引起了廣泛回響，圍繞著華為，在全球商業和外交上的緊張關係愈演愈烈。

IMD商學院數字戰略教授阿米特·喬希（Amit Joshi）說：「我絕對可以預見……市場的分裂，這裡有一個非華為國家集團，而一個不是華為國家集團。」

孟晚舟被逮捕的幾個月前，華為還不為人知，紐約美國地方法院已發布了該公司財務長的逮捕令。美國當局聲稱，孟和華為曾利用非官方子公司Skycom Tech與伊朗做生意，無視對伊朗的國際制裁，並已將收益轉移到了全球銀行體系中。她被控詐騙清算資金的金融機構。如果被定罪，她將面臨數十年的監禁。

對孟晚舟的指控並不是什了不起的大事，但它們是在世界兩個最大經濟體之間貿易戰升級的背景下提出的。隨著爭端的發展，美國開始關注大陸最具影響力的大型科技公司，其中以華為最為突出。

長期以來，大陸在美國和澳大利亞的鷹派人士都聲稱，華為與大陸政府和軍方有著密切的聯繫，這意味著華為構成了國家安全威脅。在過去的一年中，美國政府已將該公司添加到「實體清單」中，從而限制了其從美國供應商處獲得高科技組件的機會。華為還被禁止競標一些政府合同，並禁止向其向美國農村消費者出售產品提供大量補貼。

華為回應了兩項針對美國政府和聯邦通信委員會的單獨訴訟。大陸已經將許多美國關稅措施與其對美國產品的限制相匹配。兩國政府都違反了保護自己的公司和行業的規定。

孟晚舟被捕後，加拿大也開始惹火上身。她被拘留九天後，兩名加拿大人，即前外交官麥克爾·科夫里格（Michael Kovrig）和商人麥克爾·斯帕沃爾（Michael Spavor）在大陸被捕，並被以「危害國家安全」的罪名逮捕。大陸否認逮捕與孟的案有關，但許多加拿大人認為並非如此。

加拿大前駐華大使，科夫里格的私人朋友蓋伊·聖·雅克說：「大陸沒有巧合。」對「兩個麥克爾」的繼續拘留已成為加拿大對大陸情緒的避雷針。

不列顛哥倫比亞大學公共政策和全球事務教授保羅·埃文斯（Paul Evans）說：「引渡聽證會不是關於兩個麥克爾一家的，而是在公眾的思想和公眾的情感上，兩者是聯繫在一起的。」「在過去的一年中，加拿大公眾對此的憤怒越來越大。」

2019年10月，埃文斯領導了加拿大的全國民意調查。他發現，有29％的加拿大人大陸表示「滿意」，低於2017年的36％。但是，在加拿大受到公眾大力支持的不僅僅是大陸。埃文斯（Evans）的調查發現，大多數加拿大人認為加拿大已不再相信美國在世界上做正確的事，而且美國總統川普的信心要低於大陸國家主席習近平。

加拿大人還擔心，他們不僅面臨著重大的外交挑戰，而且還被捲入兩個超級大國之間更廣泛的經濟戰中。

在孟晚舟被捕之前，由於貿易戰，加拿大實際上對大陸的出口有所增長。世界最大的大豆購買國大陸大幅減少了從美國的進口，轉而從加拿大和巴西採購。根據加拿大統計局的數據，加拿大對大陸的大豆出口較2017年增長了82％，至2018年約為358萬噸。

加拿大亞太基金會主席兼首席執行官斯圖爾特·貝克（Stewart Beck）對日經新聞社說：「中美之間的局勢受到我們的影響，但在某些情況下是積極的。」「例如，我們是龍蝦的受益者。...由於對來自美國的龍蝦徵收的貿易關稅，對大陸的龍蝦市場有了很大的成長。」

然而，孟晚舟被捕後不久，加拿大農產品出口商開始在大陸入關困難。油菜籽出口受到的打擊最大。大陸以前佔加拿大油菜籽出口的40％。

加拿大油菜理事會主席吉姆·埃弗森說：「 (加拿大油菜籽種植者)受到的影響非常大，對此感到焦慮。」、 「對於我們的油菜籽種植者來說，大陸是至關重要的市場。因此，他們對一種可以與大陸進行可預測的貿易的方式非常感興趣。」、「我們已經陷入川普與大陸的貿易爭端之中」

儘管加拿大和國際上許多人認為，這些貿易問題的根源和兩個麥克爾夫婦的逮捕是北京對孟的逮捕的直接報復，但很難證明是這種情況。華為一直否認在北京的對加拿大政策中發揮任何作用。

華為加拿大公司事務副總裁阿里漢·費爾什（Alykhan Velshi）表示：「由於全球政治形勢，華為經常成為新聞焦點，但並非總是處於最佳狀態。我們的觀點是，我們已經陷入川普與大陸的貿易爭端之中，」「最終，是由政府（和）我們的客戶來決定是否要與我們合作，但是我們對我們的產品和網路安全標準充滿信心。」

經濟預測諮詢公司IHS Markit估計，到2035年，5G網路將產生3.6兆美元的經濟產出。2019年，研究公司牛津經濟學院研究了限制

八個國家的5G網路開放參與的潛在影響。他們發現，對華為實施更極端的限制可能會延遲5G網路的部署，並給美國國內生產總值造成永久性損失，分別高達630億美元，英國的118億美元，加拿大的67億美元和澳大利亞的82億美元。

加拿大尚未就其5G基礎設施網路做出自己的決定，它將不得不取得類似的平衡。美國占加拿大商品出口的75％，並且在川普政府單方面宣布將重新談判1994年北美自由貿易協定的條款後，兩國上個月簽署但尚未批准新貿易協定。

聖雅克說：「美國是傳統的盟友。……當然，白宮內的人使這種關係變得複雜。」 「我認為加拿大和墨西哥與美國之間自由貿易協定的重新談判是（對各國政府而言）避免採取任何會使川普總統憤怒的事情的力量。」

華為通過魅力攻勢來反擊美國當局的壓力，在遊說上花了大筆錢，根據聯邦文件，2019年在美國花費了近300萬美元，其中包括約170萬美元付給了自稱有深厚共和黨色彩的說客麥克爾·埃斯波西托（Michael Esposito）關係，此人是川普的前籌款人。

在加拿大，該公司一直強調在高科技領域的投資。華為的Velshi表示，儘管加拿大相對於美國來說是一個很小的市場，但該公司擁有1200名員工，其中80％從事研發工作。華為創始人任在去年12月表示，該公司將把其美國研發中心遷至加拿大。

Velshi告訴Nikkei：「大多數北美人都不知道5G的早期研發工作實際上是在加拿大渥太華的研發中心在加拿大這裡發生的。」 「這就是為什麼加拿大是華為最大的研發中心之一。」

他補充說，去年，該公司在加拿大的研究上花費了近2億加元，使其成為25大私營部門R＆D資助者之一。他說：「而且它還在成長。拿大的研發生態系統投入了大量資金。」

UBC的埃文斯（Evans）表示：「這確實是一個有趣的時刻，因為我們在公眾心目中同時發生了三個華為問題。」

該案與伊朗的關係以及許多加拿大人與川普政府相關的悲劇使情況更加複雜。今年1月，美國暗殺了伊朗情報部門高級官員Qassem Soleimani將軍。遇害後緊張局勢加劇，伊朗部隊意外擊落了一架烏克蘭客機，殺死機上所有176名乘客和機組人員，其中包括至少63名加拿大人。

不列顛哥倫比亞大學政治學教授伊夫·蒂伯格（Yves Tiberghien）說：「加拿大公眾知道，由於殺害這位少將而導致的緊張局勢加劇，導致了一系列事件，導致飛機墜落。」「那是普遍情緒。加拿大公眾對美國(和)川普不太滿意。」

白宮對加拿大在貿易戰中的立場無動於衷，並沒有使人們對建築的不滿情緒有所改善。12月，加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）要求川普總統在不包括釋放被拘留的加拿大人的情況下，不與大陸簽署貿易協定。一月份，川普與北京勝利簽署了一項「第一階段」貿易協議，標誌著貿易戰的初步升級。但「兩個麥克爾」仍在拘留中。

這僅使加拿大更加擔心，美國將其鄰居和盟友拉到自己的衝突中，現在打算只照顧自己。如果真是這樣，那麼加拿大屈服於白宮的路線就毫無收穫。

多倫多大學政治學副教授Lynette Ong表示：「如果美國真的在雙邊關係上與大陸升溫，那麼我認為加拿大將處在冷漠之中。」 「我們陷入了困境，結果遭受了後果，兩名加拿大人被拘留，然後你們繼續簽署了一項貿易協議，將加拿大拋在了後面。」

(中時電子報)