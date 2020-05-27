嘉義市嘉邑行善團捐款來自會員及各界的小額捐款，一年達2億多元。（廖素慧攝）

嘉義市嘉邑行善團前總幹事王貴禾持刀砍殺嘉邑行善團社會福利慈善基金會執行長邱楹棟，檢方起訴王貴禾殺人未遂罪，基金會董事長蔡萬華、邱楹棟27日宣布辭掉董事長、執行長職務，邱並提告王貴禾涉嫌妨害名譽罪。

蔡萬華擔任社團法人嘉邑行善團理事長近6年，預計今年7月將改選，邱楹棟是行政顧問，2018年12月14設立財團法人嘉義市私立嘉邑行善團社會福利慈善事業基金會，董事長是蔡萬華，邱楹棟是基金會執行長。

行善團前總幹事王貴禾不滿邱楹棟搞怪，導致他提前被解聘，2019年10月9日到行善團基金會興師問罪，並從廚房拿出菜刀砍殺邱的部、胸部、左上臂等多處受傷，檢察官依殺人未遂罪起訴王貴禾。

邱楹棟說，王貴禾任期5年多爽領350萬薪資及退職金，砍殺他至今沒有道歉，還四處汙衊他，利用基金會當幌子侵蝕行善團資源，他辭掉行政顧問、執行長，專心打官司。

蔡萬華說，他6年任期，每年行善團來自會員及各界的小額捐款共2億多元，用於鋪路、造橋、施棺、濟貧，去年結餘款約有6000萬元。

王貴禾說，他領薪資是依行善團組織章程規定總幹事為有給職，且第6屆未領，第7屆才領薪，他被起訴殺人未遂罪，因主動報案、打119送醫，符合減刑，他曾到基金會想向邱楹棟道歉，但邱不理會，邱提告他，他也會提告邱誣告罪。

(中時 )