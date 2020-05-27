罷韓投票倒數10天，資深媒體人李艷秋建議說，韓國瑜若不想被罷免，這10天韓國瑜唯一能做的，已經不僅是路平燈亮水溝清，而是要從情感面訴求高雄市民，讓他完成原先的任期，並強調他不會再尋求連任，剩下的2年會努力為高雄打拚。

李艷秋在臉書指出，粉專的朋友都知道她之前並不支持韓國瑜選總統，也認為罷韓啟動後，如果順利跨過第二階段連署，韓國瑜就應該主動請辭，不要進入投票的程序；不過這段時間觀察整個罷韓的操作，國家隊介入太明顯，發起人立場及背景都不具說服力，仇恨動員遠超過理性辯證，罷韓已不單純是高雄市民自主判斷的表現。

李艷秋認為，解鈴還須繫鈴人，韓國瑜不想成為第一個被罷免的院轄市長，就必須回到半年不到就跑去選總統這個點上，這10天韓國瑜唯一能做的，已經不是路平燈亮水溝清這種實作面，而是要從情感面再一次訴求高雄市民，拜託讓他完成原先市民給他的任期，他不會再尋求連任，剩下的2年會肝腦塗地為高雄打拚，除弊興利，回報鄉親的不棄。

李艷秋點出，人生沒有後悔藥，韓國瑜從前年開始，一直在選舉中，真的該停下來，以這一任高雄市長作為政治傳奇的句點，如果高雄選民同意，他還有機會努力在高雄留下一個被懷念，而不是被咒罵嘲笑的名字。不過她也猜測這一切都不會發生，在台灣要做一名頭腦清楚的觀察者是很孤單的。

網友回應說：「唉∼身為高雄人簡直無言以對...」、「可惜~南台灣好不容易開了一朵花苗。」、「急奔大位的結果 ，只能面對，只有攘臂忍辱，以示真誠。」也有高雄網友說：「我是高雄人，市長時沒有支持他，總統時更不覺得他應該出來選，但是，我也不喜歡這一次的罷免操作，行政中立真的是目前執政黨要修的一堂政治課（如果因為他沒有信守承諾就要被罷免，那我不懂，當初的陳先生又是怎麼一回事）」

(中時電子報)