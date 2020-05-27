資訊服務商精誠（6214） 27日舉行線上法說會，精誠財務長暨發言人鍾志群表示，企業「數位轉型AI化」是未來趨勢，精誠一直以來幫助企業數位轉型，領域橫跨智慧製造、智慧服務、智慧金融、智慧政府與智慧醫療。展望下半年，數位轉型AI化也將是精誠的主要營運動能，雲端方面的業務將會是一大成長動能。

精誠今年第一季營收57.58億元，較去年同期成長16.6％，本業營收寫下同期新高。不過第一季業外虧損1.7億元，主要是因新冠肺炎疫情衝擊金融市場所致，精誠稅後淨利0.6億元，較去年同期的3.84億元減少。每股盈餘0.24元，亦較去年同期1.56元衰退。

鍾志群指出，第一季受到疫情影響帶動在家工作風潮，為精誠挹注遠距工作商機，疫情過後，遠距商機仍然看好。企業雖因應疫情調整工作與會議型態，反而帶動虛擬辦公、行動支付平台、軟體建置等新增商機。

另外，在智慧服務領域，精誠表示，今年第一季除了銀行與儲值卡等多元行動支付平台、網銀投資管理與財務金融管理系統建置等大型專案的貢獻外，壽險業保單、信用卡帳單等數據處理服務也有所斬獲。

整體來說，精誠對第二季仍維持審慎樂觀的態度。而疫情除了直接帶動遠距辦公比例增加以外，也衍伸出其他商機，如資安、基礎建設等，都會精誠未來可能發展的新商機。

在智慧金融部分，受惠於證券逐筆撮合商機，包括金融資訊交換平台建置、海外異地備援方案及海外交易介接、金融創新微服務、雲端自動化管理平台、雲端備份等多元自有服務能量大幅提升，亦帶動業績成長。

精誠指出，全球供應鏈雖遭受疫情衝擊，導致政府投資與民間消費活動趨緩，精誠長期仍看好雲端化、自動化、數位轉型等趨勢。延續去年在智慧製造的成長動能，在製造業AI影像檢測應用及機台數據應用服務、微軟雲服務佈署與維運，都為第一季營收帶來成長貢獻。此外精誠聚焦資安銷售策略也奏效，成功掌握遠距工作與會議帶來的資安商機；另外，中國與香港已經復工逐步恢復正常運作，第一季表現尚在掌控內。

展望第二季，疫情雖仍不見明朗，但精誠集團仍將持續投資精進核心能力，包括軟體力、數據力、行銷力，並橫向整合夥伴資源，展現內外部策略投資事業綜效，擴大產品組合。未來也將持續尋找合適的併購標的，持續擴大事業版圖。

(工商 )