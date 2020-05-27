國防部資通電軍指揮部的網路戰大隊，前年於漢光演習扮攻方，成功攻破人事次長室網路，結果遭調查局移送高檢署偵辦，國防部最後出函力挺，証明官方駭客做的是演習核定的計畫，全案始偵結。

據了解，前年漢光演習，資通電軍指派4名網路高手，扮演紅軍，攻擊國軍網路，結果成功突破聯一人事次長室電腦，取出資料。資通次長室於演習結束後，隨即表揚獎勵這4名官兵，並告知人次室，網路已被攻破。之後，通資電軍再派另一批網路高手攻擊，查看人事次長室內網是否已修復。據了解，網路戰大隊管官方駭客有套安全機制，官兵指派任務達成後，就會退出，不能再做一遍，軍方會派另一批人去查聯一網路是否修復安全。

軍方官員說，資通電軍攻的是軍方內網，最後攻破，也驗証在資安領域，「沒有攻不破的牆」，唯該次漢光演習結束並未討論本案，直到隔年始檢討。

至於外傳是被攻破的聯一人事次長室面子掛不住，有人暗中向調查局檢舉，軍方官員說沒這回事，是調查局年前偵辦海軍承德艦的洩密案，洪姓士官長多次盜拷艦上電腦機敏性文件，涉案人本身也是電腦高手，彼此認識，有聽聞此事，於是告知調查局，調查局偵辦後移送高檢署偵辦。

國防部知悉後，力挺資通電軍，去年8月去函高檢署，說明全案是漢光演習科目，是奉核定的，也是事先計畫好的，是軍方指派通資電軍這4名官兵扮紅軍，不是間諜案，全案始結案。

經過這件烏龍間諜案後，4名軍方電腦高手，有1人因民間公司高薪挖角，申請退伍，另3名仍決定留在部隊。

國防部官員證實這是去年的事，經國防部向高檢署解釋後，檢調知道誤會一場，就沒事了。

(中時 )