大仁科大餐飲系利用獅子鄉農產芒果，研發製成芒果酥，盼為地方創生注入新活力。（林和生攝）

屏東大仁科技大學近期將教育資源帶進原鄉部落，透過校內藥學、餐飲及文創相關科系資源，結合地方旅遊及農特產品，規畫整套遊程及伴手禮，期盼藉由師生創意，擾動社區活力，為地方創生注入一劑強心針。

大仁科大校長郭代璜指出，近幾年企業愈來愈重視社會責任，而這股風潮與趨勢也逐漸帶進大學教育端，透過教育本身的學術量能，與部落、社區進行互動，不僅為社區找到得以發光發熱的亮點，也提前培育未來社會需要的人才。

以藥學相關科系起家的大仁科大，餐飲及美容相關領域同樣表現亮眼，餐旅管理系副教授陳國勝指出，響應大學社會責任，學校嘗試走入獅子、來義、泰武等屏東原鄉，進行田野調查及人文採集，發現地方盛產芒果及山蘇等農作物。

師生於是集思廣益，藥學系學生分析食材與料理的營養成分與功效，餐飲系則著手研發特色料理與伴手禮，加上文創相關科系的禮品包裝設計，初步研發出芒果果醬、芒果酥、芒果杯子蛋糕等產品。

獅子鄉運動發展協會理事長謝志強此次特地到學校見習，他興奮地說，獅子鄉山區水質優良，出產口感香脆甜口的山蘇與愛文芒果，自己家中就有2甲芒果園，一心想著如何為地方行銷，以他之前舉辦路跑賽為例，就讓參賽者人手一包芒果乾當伴手禮，除了為產業加值，也讓更多人認識原鄉之美。

(中時 )