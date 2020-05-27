政府即將解除口罩外銷禁令，不過生技防般概念股在飆漲一波後，今天除少數落後股續漲外，幾乎全面大跌，投資人三月炒石油，五月中旬前炒口罩、耳溫槍，近期就炒生技股。財信傳媒董事長謝金河示警，防疫概念股表現激情，該是回頭審視基本面的時候，「貪婪也是有極限的」。

口罩即將開放自由買賣，防疫概念股族群反而利多出盡，今（27日）引發人踩人的恐慌賣壓，康那香、國光生遭空頭狙殺跌停，雃博、亞諾法、寶齡富錦、中化生、台耀等也下跌逾半根跌停。

謝金河在臉書貼文表示，最近有幾位朋友都在口罩股衝浪，每天都很開心，但也不斷有人告訴他，這些口罩股到底創造多少獲利？

「恆大頻遭警示，第一季1.45元，4月一個月賺1.6元，有朋友以此類推，推定恒大今年一股賺25元，明年一股賺100元⋯。股價在炒作時，會出現很多不可思議的故事，像當年基亞炒到486元，有朋友說基亞的股價會漲到1萬元，為了炒股附加的題材，一個都沒有出現，最後股價掉下來，大家鳥獸散。」

謝金河指出，恆大漲到164元，年線在28元，如果說年線是老人，股價是小狗，現在小狗已經跑離主人很遠，很遠了，繼續衝浪的人很快樂，但旁邊看的，千萬不要忍不住跳進去。

他提醒，投資人要切記不要被一時的激情不斷在數字上加碼，個股怎麼會衝，最後都難逃基本面與技術面的修正與調整，防疫概念股這波激情演出，現在是回頭審視基本面的時候，「貪婪也是有極限的」。

(中時電子報)