因應新冠肺炎疫情，今年度綜所稅開徵期間延長至6月底，精打細算的民眾有更多時間試算稅額及比較各種繳稅方案，選擇最有利的繳納方式。

華南銀行舉辦「繳綜所稅，華南卡好4連連」活動，提供4大好事，不僅刷卡免手續費、稅款滿3,000元登錄享6期0利率，指定客戶依稅款金額級距送100～5,000元不等之回饋，使用台灣Pay綁華南信用卡繳稅還可再享加碼回饋。若以稅額1萬元計算，最多可獲得150元回饋，回饋率高達1.5％。且回饋門檻從低到高通通有，同時照顧小資族群及高端客戶。

指定客戶達成條件並不難，只要於2020年1～6月申購過華南銀行國外債券、定期定額基金扣款達5次或單筆達5萬元、申購華南銀行代理之保險實繳保費達5萬以上、一般信用卡消費滿10萬元，或為華南銀行之房貸、信貸、頂級卡客戶，滿足其中任一條件即可。

若尚未持有華南信用卡，6月底前透過華南銀行各分行或線上申辦成為華南銀行新卡友，除享有繳稅優惠外，60天內累積一般消費金額達門檻還可獲得首刷禮，有飛狼多功能登山包、鑄鐵牛排鍋、24吋行李箱等多樣選擇。

另外還有「樂刷樂扣享好康，超值好禮任您選」活動一路回饋到8月底，刷華南卡5筆888可獲得1次兌獎機會，分別有紅利點數1,000點、7-11現金抵用券50元、亞洲萬里通200里等共計7萬5,000份獎項。刷領航尊榮系列卡、台灣大學無限卡及尊榮無限卡，一般消費單筆金額達30萬元/50萬元指定門檻，分別可兌換3,000元/5,000元新光三越禮券。基金單次成功扣款5,000元以上，也有7-11現金抵用券100元、亞洲萬里通400里等回饋。

華南卡指定客戶繳綜所稅，滿額回饋門檻。第一檻：稅款滿1萬元送7-11現金抵用券100元；第二檻：稅款滿3萬元送7-11現金抵用券300元；第三檻：稅款滿5萬元送7-11現金抵用券500元；第四檻：稅款滿10萬元送1,000元新光三越禮券；第五檻：稅款滿50萬元送1,500元新光三越禮券；第六檻：稅款滿100萬元送5,000元新光三越禮券。若使用台灣Pay綁華南信用卡繳稅加碼送7-11現金抵用券送50元；若非指定客戶使用台灣Pay綁華南信用卡繳稅，登錄不限金額送百元刷卡金。

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