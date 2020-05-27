自漁業署推行獎勵已來，前已有養殖業者出口石斑魚切片成功拓展美國市場，本次元家企業公司將出口3公噸條凍石斑魚到美國，已較2019年全年外銷美國條凍及切片石斑魚之量成長556％，創歷年新高。為鼓勵更多業者參與開發新興市場行列，漁業署特別輔導臺灣水產工業同業公會於今（27）日舉辦首航封櫃記者會，藉此宣導業者配合政府共同努力扭轉危機為轉機，將我國養殖的優質石斑魚拓展到更多的新興國家。

肺炎疫情影響全球經濟，為協助臺灣高品質的石斑魚拓銷全球市場，農委會漁業署發布獎勵外銷拓展費，拓展石斑魚前進東南亞及歐美市場，以降低過去臺灣石斑魚過度依賴單一市場之風險。

漁業署說明，台灣石斑魚養殖面積約1,900公頃，年產量約2萬公噸，外銷佔產量的7成，因為石斑魚是華人老饕視為海鮮珍饈，其中外銷市場的9成集中在中國大陸及香港。受新冠肺炎疫情影響，石斑魚外銷市場縮減，為振興石斑魚產業，已同時啟動強化內外銷措施，在疫情期間透過與電商、電視購物、便利超商等平台有效拓銷國內市場。

另外，藉獎勵外銷拓展費，規劃改變外銷市場組成，依據「對受嚴重特別傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」推動「獎勵拓展石斑魚外銷」措施，凡業者外銷石斑魚至中國大陸及香港以外之市場，亞洲國家獎勵40至50元/公斤；美國、澳洲等國家獎勵50至60元/公斤。

漁業署最後表示，這次元家企業股份有限公司藉外銷獎勵措施成功拓展美國市場且打破歷年出口紀錄振奮人心，希望鼓勵更多業者化危機為轉機，將台灣優質的石斑魚拓銷至全球市場，降低產業過度依賴單一市場之風險，以提升產業之國際競爭力。

(工商 )