內政部4月27日廢止婦聯會的團體立案，命5月11日前申報選任清算人，婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院認為婦聯會會員的結社自由、表現自由是優先保護對象，今裁准部分停止執行，婦聯會存續露出一絲曙光。

《政黨法》2017年12月6日公 布施行後，內政部依規定限期「政治團體」2年內修正章程轉換為政黨，婦聯會也包括其中。婦聯會未在法定期限前轉換，內政部去年12月24日函文要求4個月內補正，但直到今年4月27日期限仍未轉為政黨，內政部遂廢止婦聯會立案。

婦聯會5月11日首度站上街頭，主委雷倩表示，婦聯會是公益運作，不會派人參加公職人員選舉，不應該成為政黨，但申請轉型非政黨團體或基金會，內政部不予理會，就是違法濫權。婦聯會並於當天赴北高行遞狀聲請停止執行。

北高行裁定指出，原處分一經執行，婦聯會的法人格立即消滅，清算後的剩餘財產歸於國庫，法律效果及相關效應即刻發生且不可逆，也不可能透過金錢補償，且對婦聯會會員結社自由影響甚鉅。

內政部依《政黨法》規定要求政治團體必須轉換政黨，否則廢止立案，顯然不容許有非屬政黨的政治團體存在，又未提供轉換為其他類團體的空間，退場機制嚴重僵化，恐過度限制人民結社自由，《政黨法》是否合憲仍有爭議。

不過，婦聯會本為政治團體，得依《政治獻金法》規定收受政治獻金，但因未轉型為政黨，無從依《政黨法》監督財務內容，此部分確有疑慮，因此如果停止執行排除收受政治獻金部分，對公益應沒有重大影響。

(中時 )