高雄巿議會國民黨團27日痛批罷韓手法愈來愈惡質，高巿府印製巿政小冊花不到50萬元，卻可造謠說花超過5500餘萬，而罷韓團體送130元抗菌乾洗手液、超過30元，法務部卻說30元不是賄選絕對標準，罷韓團體才是真「惡罷」。

巿議員李亞築手拿巿政府發送的《與市民有約》等小冊，她說這些手冊印製約7萬9000本，總經費55萬餘元，以往菊巿府也印製類似的，但wecare卻說花1本花超過5000萬，很明顯是抹黑、中傷，難不成菊巿府以前就是這樣花的？

巿議員陳麗娜說，同樣是發巿政小冊，綠色做的都沒錯，藍色做的都有錯，難怪大家現在都說「綠色是可以被原諒的顏色」，雙標黨的民進黨做錯事都可被原諒，罷韓團體募款、送巧克力到底有沒有問題？現在還有更誇張的。

她說，罷韓團體最近開始送乾洗手，網路賣場1瓶賣130元，但法務部卻說，要看源頭價，但不管是不是批發價，1瓶都已超過30元，現在法務部到底辦不辦？還是國家隊又出動了，從中央到地方為了罷韓，已經無所不用其極。

(中時 )