新冠肺炎疫情在台趨緩，為迎接後疫情時代，加速振興觀光，台南市政府27日邀請16家主打日本遊客的旅行社前來踩線，3天2夜行程將走訪近50個景點，不乏山區、海線的特色休閒農村。（莊曜聰攝）

台南市東山區仙湖農場走休閒農莊模式，業者吳侃薔表示，外國遊客以星馬地區居多，日韓則占1成左右，且日本遊客對於硬體、飲食上較為要求。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲熱情招待旅遊踩線團，親手餵團員芒果。(莊曜聰攝)

7月1日起將啟動安心旅遊，交通部的防疫旅遊踩線團在27日出發環台，台南市政府在同一天也邀請16家經營日本遊客的旅行業者，組成踩線團來南市勘點，3天2夜的行程包含山海線等近50個景點，希望藉由這次的實地踏勘，讓業者能組合出最好的觀光旅遊產品，在後疫情時代加速讓觀光旅宿產業重回軌道，替未來做準備。

交通部的旅遊振興措施分三階段實施，最後一個階段就是「國際旅遊」，屆時將視全球疫情狀況調整開放程度，有鑑於日、韓觀光客向來是南市重要來源，以日本來說，每年都有10多萬人前來遊玩，加上近期日本全面解封，為提前因應，南市府觀旅局特別策畫這次踩線行程。

台南市長黃偉哲說，雖然旅遊振興初步還是以國旅為主，但對於外國旅客的部分還是要超前部署，尤其對於占南市觀光客大宗的日籍遊客，除了傳統景點外，希望能介紹更多新的景點，業者也能設計出多樣的防疫安心遊程，在觀光回溫後，引進更多日籍遊客到台南遊玩。

專營日本客的安威旅行社業務部主任田方娟說，疫情爆發後旅遊團、散客都不來了，近期陸續有來自日本的詢問電話，希望預訂下半年的來台遊程，若能適時推出一些不同以往的遊程，將更有吸引力；台灣觀光協會日本市場召集人張雅琇指出，防疫做得好，海外旅客也會覺得到台灣旅遊相對安全。

踩線團首站來到東山區的仙湖農場，以休閒農遊體驗為主，業者吳侃薔指出，近年來海外遊客以星馬為主，占3成左右，日韓遊客不到1成，吳侃薔說，日籍遊客對硬體、飲食要求高，相對消費能力也高，業者須提升品質才有機會。

(中時 )