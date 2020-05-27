倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開高走低，終場上漲17.45點，漲幅0.16％，收在11,014.66點，櫃買指數同步震盪走弱，終場小跌0.02點，跌幅0.01％，以146.79點作收。三大法人方面，外資續買3.32億元，投信續買9.45億元，自營商續買1.6億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼15口多單，累計淨多單部位為34,183口，心態呈現謹慎中性偏多。

中美貿易戰風雲自華為禁令延燒到香港問題，持續牽動市場的敏感神經，美國總統川普26日更表示，正在考慮一系列制裁措施，包括對大陸官員與企業實施制裁等。

然而全球疫情逐步趨緩、各國加快重啟經濟步調，經濟可望重返復甦的前景下，中美雙邊所帶來的利空消息獲得抵銷，加上各國政府不約而同採取無限量貨幣寬鬆（QE）的策略，包括澳洲央行計劃將再展開規模超過2,500億元澳幣的激勵方案外，日本也擬推新一輪規模100兆日圓的刺激經濟方案等。

個股方面，本周納入投資組合的嘉晶，掌握5G關鍵材料成長趨勢，下半年業績可望大爆發，加上26日止券資比仍高達33.51％，伴隨內資法人大戶心態偏多不變，只要量價不失控，大漲再創新高的機會仍可期待。

操作方面，除部份累積漲幅已大且籌碼轉趨凌亂的個股，並不建議再作追價外，盤面上仍不乏有好股票持續活蹦亂跳，甚至亮燈漲停再創新高，譬如力旺、M31、大銀微、直得、公準、海韻電、安鈦克、健和興、優群、華電網、世禾、華邦電、金像電、華園、南仁湖等。因此在多方人氣不墜，以及政策面、籌內資雙雙偏多下，短線縱有震盪，逢回仍是進場的好時機。

(工商 )