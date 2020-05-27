摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股27日終場小漲17.45點，成功站上萬一關卡，以整體價量結構觀察，只要大盤成交量持續溫和放大，將有望挑戰前高壓力區10,500點。同時摩台指作為外資的避險工具，在外資5月大幅賣超台股的情況下，摩台指應留有較大量的多方部位，預期28日摩台指結算前將有機會拉高結算。

類股方面，隨疫情緩解，國內消費力道明顯上升，帶動傳產類股熱度持續升溫，包括飯店、觀光、餐飲族群27日股價聯袂走強，夏都、老爺知雙雙漲停。而工具機族群中除上銀受惠5G需求、半導體訂單升溫，營收有望逐季成長，股價連兩日過高上漲外，全球傳動及氣立近期也有望走出補漲行情。

至於生技防疫相關個股短線已明顯過熱，加上部分資金開始流向電子、傳產股，近日明顯拉回，建議投資人應暫時避開。

個股方面，本周納入投資組合的嘉晶，股價自高檔拉回後，27日低接買盤進場，一舉收復前日跌幅，若後續能守穩70元價位，高檔則有望續強。

(工商 )