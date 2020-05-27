永誠國際投顧分析師李忠興指出，以資金的角度來說，防疫概念股的熱絡與資金數量，絕非觀光股所能取代並吸納，即使再加上工具機族群，仍然不夠龐大，也只有電子類股的胃納量夠，只是目前並未出現新的主流，防疫概念股拉回之後，需觀察籌碼與量能變化，短線暫以修正解讀，並無法斷言退燒和主流易位。

他表示，美國股市四大指數26日齊揚，並創疫情以來的反彈新高，帶動台股27日早盤開高，惟強勢股獲利賣壓出籠，大盤一度翻黑，防疫概念股與觀光族群變成翹翹板的兩端，漲多的防疫概念股重挫、觀光股則受惠解封題材多檔漲停，加權指數終場小漲17點、收在11,014點。

周一的飯店與旅遊類股、周二的工具機族群，27日於盤面表現續強，然這二大類群檔數並不多，所能吸納的資金有限，短線或許能快速噴出，但續航力應不如防疫概念股，不易像口罩或額溫槍廠商能出現實質獲利，頂多是最壞的情況過去，跌深後的反彈而已，尤其入境的禁令仍在，短期很難回到疫情前的盛況，投資人若要介入，建議淺嚐即止。

個股方面，本周納入投資組合的國光生，美國生技公司新冠病毒疫苗傳喜訊，國光生在台大病毒實驗室進行的疫苗抗體中和試驗已確認有效性，吸引外資及投信積極買超。

(工商 )