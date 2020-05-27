啟發投顧分析師楊基政指出，台股於「萬一」大關附近震盪，當前月線支撐為首要觀察區，短線在月線未跌破前，維持買黑賣紅策略不變；反之，若失守此關鍵位置，則建議保守因應。

他表示，台股持續橫向壓縮整理，短線切勿追高殺低，後續搶反彈手腳要快、宜見好就收，選股則以營收與獲利成長性高的族群或個股為首選。個股方面，本周納入投資組合的科嘉-KY，技術面轉強，漲勢可望延續。

(工商 )