逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:502020/05/27 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，台股於「萬一」大關附近震盪，當前月線支撐為首要觀察區，短線在月線未跌破前，維持買黑賣紅策略不變；反之，若失守此關鍵位置，則建議保守因應。 他表示，台股持續橫向壓縮整理，短線切勿追高殺低，後續搶反彈手腳要快、宜見好就收，選股則以營收與獲利成長性高的族群或個股為首選。個股方面，本周納入投資組合的科嘉-KY，技術面轉強，漲勢可望延續。 (工商 ) #科嘉-KY #啟發投顧分析師楊基政 #台股 #短線 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 定期定額夯 最愛台股基金 04:102020/05/24 財經要聞 年線三度失守 靜待外資歸隊 04:102020/05/25 證券．權證 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 18:012020/05/25 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 18:002020/05/25 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:592020/05/25 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/25 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:002020/05/26 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:262020/05/26 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:262020/05/26 財經 逐洞賽》永誠投顧分析師李忠興 17:342020/05/26 財經 財經熱門新聞 快評》 文華東方這刀 戳破解封神話 - 財經 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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